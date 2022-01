Ajax heeft PSV een gevoelige tik uitgedeeld in de strijd om de landstitel. De Amsterdammers wonnen zondagmiddag met 1-2 in Eindhoven, dankzij een winnende treffer van Noussair Mazraoui. Het fraaie doelpunt van de vleugelverdediger zal de nodige discussie opleveren, aangezien het erop leek alsof de bal in aanloop naar de treffer over de zijlijn ging toen Daley Blind deze probeerde binnen te houden.