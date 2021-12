Feyenoord heeft zichzelf met een 1-1 gelijkspel een slechte dienst bewezen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De Rotterdammers hadden in de Euroborg het betere van het spel en kwamen in de tweede helft op voorsprong door een doelpunt van Marcos Senesi, maar gaven dat gemakkelijk uit handen en kwamen daardoor niet meer tot een zege.