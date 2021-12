FC Twente heeft zondagmiddag in de Eredivisie een zege geboekt op bezoek bij Go Ahead Eagles. Iñigo Córdoba zette de thuisploeg voor rust nog op voorsprong, maar via Ricky van Wolfswinkel en een wereldgoal van Ramiz Zerrouki wist de ploeg van trainer Ron Jans de wedstrijd in de slotfase te kantelen: 1-2.