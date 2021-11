Willem II - Go Ahead Eagles

SC Heerenveen heeft zondagmiddag een knappe overwinning geboekt. In een leeg Abe Lenstra Stadion zette de ploeg van Johnny Jansen Willem II opzij met 2-1, Lees verder

Cuco Martina keert terug in de Eredivisie. De 32-jarige verdediger was de afgelopen twee weken op proef bij Go Ahead Eagles en heeft voldoende indruk Lees verder