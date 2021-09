Feyenoord werd zaterdagavond andermaal bij de hand genomen door Guus Til. Na zijn twee treffers tegen sc Heerenveen was hij ook tegen NEC tweemaal trefzeker. Lees verder

Timo Letschert is zondagmiddag buiten de selectie gelaten van AZ voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De verdediger ging midweeks afschuwelijk in de fout