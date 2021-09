Alexander Büttner koos in juli heel bewust voor een eenjarig contract bij RKC Waalwijk. De inmiddels 32-jarige linksback leek eerder dit jaar bij Apollon Limassol Lees verder

Voor het eerst sinds 2010 huurt Vitesse geen voetballer van Chelsea. Dat is opvallend, daar de club uit Arnhem in de loop der jaren in Lees verder