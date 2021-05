Op het moment dat Ajax in januari Sébastien Haller aantrok voor 22,5 miljoen euro liepen de contractonderhandelingen met Brian Brobbey vast. Directeur voetbalzaken Marc Overmars Lees verder

Angeliño ontbreekt donderdag in de finale van de Duitse beker tussen RB Leipzig en Borussia Dortmund. De linksback is niet geblesseerd of geschorst voor de Lees verder