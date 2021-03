Juan Bernat heeft bij Paris Saint-Germain zijn handtekening gezet onder een nieuw contract, zo maakt de Franse grootmacht via de officiële kanalen wereldkundig. De 28-jarige Lees verder

Lille OSC is zondagavond tegen duur puntenverlies aangelopen in de strijd om de titel in de Ligue 1. De Noord-Fransen, die afgelopen donderdag door Ajax Lees verder