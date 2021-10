@voetbalzone

Turkije is maandagavond ternauwernood ontsnapt aan kostbaar puntenverlies in de WK-kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Stefan Kuntz leek met 1-1 gelijk te gaan spelen op bezoek bij Letland, dat in de 99ste minuut echter toch nog verslagen werd door een benutte strafschop van Burak Yilmaz: 1-2.