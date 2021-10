Turkije en Noorwegen hebben elkaar vrijdagavond in evenwicht gehouden. Het WK-kwalificatieduel in Groep G eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het was het de debuutwedstrijd voor bondscoach Stefan Kuntz, die Orkun Kökçü niet opnam in de wedstrijdselectie en Halil Dervisoglu liet plaatsnemen op de bank.