Luis Enrique genoot dinsdagavond in het Nations League-duel met Italié (1-2 winst) met volle teugen van de verrichtingen van Gavi voor Spanje. De middenvelder groeide Lees verder

Een supporter van Frankrijk, die donderdag aanwezig was in het Allianz Stadium in Turijn, heeft na afloop van de halve finale van de Nations League Lees verder