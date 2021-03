Juventus heeft zondagmiddag een pijnlijke nederlaag geleden in de Serie A. In het Allianz Stadium kreeg la Vecchia Signora halverwege de tweede helft het deksel op de neus van Benevento: 0-1. Zeker tot aan de tegentreffer was het spel van de thuisploeg ver ondermaats, en Arthur Melo was met een blunder die tot de 0-1 leidde de verpersoonlijking van het matige veldspel.