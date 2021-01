Chelsea raakt voorlopig verlost van Fikayo Tomori. De Londenaren hebben een akkoord bereikt met AC Milan over een verhuurperiode voor de 23-jarige verdediger tot het Lees verder

Atalanta is er woensdagmiddag niet in geslaagd om de derde plek in de Serie A te bemachtigen. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini kwam Lees verder