Juventus is al een tijdje bezig om het contract van Paulo Dybala te verlengen. De 27-jarige Argentijnse aanvallende middenvelder heeft voorlopig nog een contract tot Lees verder

Atalanta komt zondag niet in actie tegen Udinese. De competitiewedstrijd in Udine is afgelast vanwege hevige regenval. Zodoende krijgt het team van trainer Gian Piero Lees verder