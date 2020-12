Atlético Madrid overnacht als gedeeld koploper van LaLiga. Het team van trainer Diego Simeone walste zaterdagavond met 4-0 over Cádiz heen en heeft nu, met Lees verder

Barcelona treedt zaterdagavond in en tegen Cádiz in de, naar omstandigheden, sterkst mogelijke opstelling op. Voor Ronald Koeman en de Catalanen is een reeks overwinningen Lees verder