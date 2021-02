Rio Ferdinand en Gary Lineker waren woensdagavond na de 0-2 zege van Manchester City op Borussia Mönchengladbach in de Champions League zeer te spreken over Lees verder

Tottenham Hotspur blijft kwakkelen in de Premier League. Het elftal van manager José Mourinho was zondag in de Londense stadsderby namelijk niet opgewassen tegen West Lees verder