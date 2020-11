Barcelona is nog steeds concreet in de markt voor Memphis Depay en Eric García. Mundo Deportivo schrijft dat de Catalanen een plan hebben bedacht om Lees verder

Liverpool maakte dinsdagavond in Bergamo gehakt van Atalanta. The Reds wonnen mede dankzij drie doelpunten van Diogo Jota met 0-5 in Italië. Op de persconferentie Lees verder