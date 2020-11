Hakim Ziyech stond woensdagavond voor de derde keer op rij in de basis bij Chelsea in de met 3-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Stade Rennes. Lees verder

Liverpool is erin geslaagd om de Champions League-overwinning op Ajax een goed vervolg te geven. De regerend kampioen van Engeland was in eigen stadion met Lees verder