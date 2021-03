De Graafschap heeft vrijdagavond verzuimd te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. Op De Vijverberg verslikten de Superboeren zich in Jong AZ: 1-1. Een pijnlijke Lees verder

NAC Breda heeft vrijdagavond de vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie steviger in handen genomen. De ploeg van trainer Maurice Steijn was op bezoek Lees verder