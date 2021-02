De verrassing was groot toen Anco Jansen een dag na het sluiten van de transferwindow opdook bij NAC Breda. De 31-jarige aanvaller liet zijn contract Lees verder

TOP Oss heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie de grootste zege in bijna zeven jaar tijd geboekt. Het team van trainer Klaas Wels was Lees verder