NAC Breda heeft zich dankzij een overwinning op Excelsior op de met De Graafschap gedeelde derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie genesteld. De ploeg van trainer Maurice Steijn was in Kralingen met 0-3 te sterk voor de Rotterdammers, die alweer de vijfde nederlaag op rij in competitieverband leden.