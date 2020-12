SC Cambuur staat weer bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Henk de Jong kwam op achterstand tegen FC Den Bosch, maar Lees verder

NEC heeft maandagavond in eigen huis een minimale zege geboekt op MVV Maastricht. In een moeizame wedstrijd verzekerden de Nijmegenaren zich pas in de slotfase Lees verder