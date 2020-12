FC Groningen won zaterdagmiddag op bezoek bij Sparta Rotterdam met 2-3. Jörgen Strand Larsen was met twee doelpunten de grote man in het elftal van Lees verder

Gertjan Verbeek was zondagmiddag duidelijk niet te spreken over de houding van Delano Burgzorg. Met een doelpunt was de linksbuiten van Heracles Almelo weliswaar van Lees verder