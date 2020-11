Willem II heeft na zes wedstrijden zonder overwinning weer eens drie punten gepakt in de Eredivisie. De ploeg van Adrie Koster rekende zaterdagavond in eigen huis nipt af met VVV-Venlo: 2-1. Het was voor Willem II de eerste zege in de competitie sinds 20 september (4-0 tegen Heracles Almelo).