Het lijkt er niet op dat de strikte maatregelen rondom het coronavirus zondagmiddag worden nageleefd door de supporters van Feyenoord tijdens het thuisduel met FC Twente in De Kuip. Met name op de sociale media is er onbegrip over het feit dat veel bezoekers de anderhalvemetermaatregel niet in acht nemen en dat er geen sprake is van het dragen van mondkapjes.