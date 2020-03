Jack Grealish is dit seizoen de absolute smaakmaker van Aston Villa en de aanvallend ingestelde middenvelder wordt dan ook al getipt voor een transfer naar Lees verder

De ongeslagen reeks van Liverpool in de Premier League is voorbij. The Reds bleven onder Jürgen Klopp 44 wedstrijden achter elkaar zonder competitienederlaag, maar zaterdagavond Lees verder