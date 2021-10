Brazilië blijft maar winnen in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. Het team van bondscoach Tite was donderdagavond lokale tijd met 1-3 te sterk voor Venezuela. Mede dankzij een doelpunt van debutant Antony won de koploper van de CONMEBOL-zone met 1-3 in Caracas, al stond Venezuela tot twintig minuten voor tijd nog met 1-0 voor.