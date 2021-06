Nederlandse profvoetballers zijn overal ter wereld te vinden; van de illustere Premier League of LaLiga tot aan de allerkleinste competities. Zodoende is er minimaal één Lees verder

Eden Hazard heeft maandagavond een basisplaats bij België in de afsluitende groepswedstrijd tegen Finland op het EK. Het is echter de vraag of de blessuregevoelige Lees verder