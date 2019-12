Ajax neemt het woensdagavond in het toernooi om de TOTO KNVB Beker op tegen Telstar en Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp zullen aan de aftrap Lees verder

Erik ten Hag was in de eerste helft van de bekerwedstrijd tussen Ajax en Telstar duidelijk niet tevreden over Noa Lang. Hoewel de aanvaller de Lees verder