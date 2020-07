Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Lees verder

Sevilla gaat zonder dat het zelf in actie is gekomen de Champions League in. De ploeg van Luuk de Jong zag concurrent om een plek Lees verder