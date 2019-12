De zegereeks van Barcelona is ten einde. Na zeven opeenvolgende overwinningen in alle competities leed het team van trainer Ernesto Valverde zaterdag een 3-1 nederlaag Lees verder

Het is maar de vraag of Jasper Cillessen de komende duels van Valencia het doel kan verdedigen. De sluitpost had donderdag op de training zichtbaar Lees verder