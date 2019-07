Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt is in verband met een aanstaande transfer naar Juventus niet met de selectie afgereisd op trainingskamp naar Oostenrijk. Zondagavond speelt de Lees verder

Aziz Behich ruilt PSV in voor Medipol Basaksehir, zo melden beide clubs vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De vleugelverdediger, die vorig jaar zomer neerstreek in Lees verder