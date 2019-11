Jürgen Klinsmann werd woensdag gepresenteerd als nieuwe trainer van Hertha BSC en de voormalige aanvaller heeft tot het einde van het seizoen getekend in Berlijn. Lees verder

Jadon Sancho was vorig seizoen nog de grote smaakmaker bij Borussia Dortmund, maar in de huidige voetbaljaargang komt de jonge Engelsman vaker in het nieuws Lees verder