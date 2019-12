PSV heeft het veelbewogen kalenderjaar 2019 afgesloten met een overwinning. Onder leiding van de nieuwe trainer Ernest Faber wonnen de Eindhovenaren met 4-1 van PEC Zwolle. PSV legt daarom in ieder geval voor even beslag op de derde plaats; nummer vier Willem II komt zaterdagavond in actie tegen Fortuna Sittard.