Dylan Seys staat niet langer onder contract bij RKC Waalwijk. De hekkensluiter in de Eredivisie heeft besloten om het contract van de 23-jarige Belg, dat Lees verder

Waar het vorig seizoen vaak onrustig was bij sc Heerenveen is de rust in de Friese burelen dit seizoen wedergekeerd. Midden februari stond de club Lees verder