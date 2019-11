FC Groningen heeft zondagmiddag in een niet al te best duel met 2-0 gewonnen van Willem II, waardoor de Trots van het Noorden aansluiting houdt met de subtop van de Eredivisie. Kaj Sierhuis was de grote man aan de zijde van de thuisploeg, want de aanvalsleider van Groningen verzorgde de totale productie van het elftal van trainer Danny Buijs.