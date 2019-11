FC Utrecht heeft zondagmiddag zijn plek in de subtop van de Eredivisie verstevigd dankzij een gemakkelijke en indruwekkende 6-0 overwinning op eigen veld tegen het zeer tegenvallende Fortuna Sittard. Het elftal van trainer John van den Brom had met name in de eerste helft niets te duchten van de bezoekers uit Limburg.