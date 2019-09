De clubs in de Nederlandse hoogste afdeling hebben deze week bij de Eredivisie CV en de KNVB aangeklopt met het verzoek om de voorlaatste speeldag Lees verder

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone tweewekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is Lees verder