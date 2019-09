Willem II is er zaterdagavond in geslaagd om met 1-0 te winnen van VVV-Venlo, waardoor het elftal van trainer Adrie Koster nu de vierde plaats in de Eredivisie bezet. Nieuwbakken Grieks international Vangelis Pavlidis scoorde andermaal voor de Tricolores en de aanvaller komt hiermee op de gedeelde eerste plaats op de topscorerslijst.