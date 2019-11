Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag met 0-2 gewonnen van Telstar en stijgt dankzij de uitoverwinning in Noord-Holland naar de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, op een punt achterstand van Jong Ajax. Elmo Lieftink tekende enkele minuten na rust voor de openingstreffer van de ontmoeting in Velsen-Zuid, terwijl Julius Blick ver in blessuretijd aan alle spanning een einde maakte met het tweede doelpunt.