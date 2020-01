AS MonacoGelijkspelParis Saint-GermainTotaal aantal stemmen: 0

AS Monaco - Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain heeft zondagavond het spektakelstuk tegen AS Monaco niet weten te winnen: 3-3. Les Parisiens keken in de eerste helft op een gegeven moment Lees verder

Er is Atlético Madrid veel aan gelegen om Edison Cavani in deze transferwindow naar Spanje te halen. Een akkoord met Paris Saint-Germain is echter nog Lees verder