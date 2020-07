Sheffield United heeft Tottenham Hotspur donderdagavond een pijnlijke nederlaag toegediend. The Blades wonnen op het eigen Bramall Lane met 3-1 van de Londenaren en zorgden Lees verder

Chelsea werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met de komst van een aantal keepers, waaronder André Onana, Dean Henderson en Alphonse Areola. The Lees verder