Manchester City is met een overwinning begonnen aan het nieuwe kalenderjaar in de Premier League. In eigen huis won het team van Josep Guardiola woensdagavond met 2-1 van Everton. Tegelijkertijd beleefde David Moyes een heerlijke rentree als manager van West Ham United: the Hammers maakten op eigen veld gehakt van Bournemouth (4-0), mede door een fraaie omhaal van Sébastien Haller.