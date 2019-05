Excelsior verdwijnt na vijf seizoenen uit de Eredivisie. De club uit Rotterdam kwam woensdagavond in het tweede duel met RKC Waalwijk in de halve finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-offs niet verder dan een 1-1 gelijkspel, hetgeen na de 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd onvoldoende was om de finale te bereiken.