Hooligans van Ajax hebben in de nacht van zaterdag op zondag een deel van het stadion van De Graafschap volgespoten met graffiti, weet de Gelderlander Lees verder

Het tweeluik tussen SC Cambuur en De Graafschap in de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs is nog allesbehalve beslist. In Leeuwarden hielden de Lees verder