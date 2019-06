Curaçao heeft zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de knock-outfase van de Gold Cup. De ploeg van bondscoach Remko Bicentini hield woensdagnacht een punt over aan het duel met groepshoofd Jamaica, dankzij een fraai doelpunt van RKC Waalwijk-verdediger Juriën Gaari in de derde minuut van de blessuretijd.