Zweden heeft de derde plaats op het WK voor vrouwen in Frankrijk opgeëist, na de nederlaag tegen Nederland in de halve finales. Het team van bondscoach Peter Gerhardsson zegevierde zaterdag in de troostfinale in de Allianz Riviera met 1-2 over Engeland, dat zodoende naast een tweede opeenvolgende bronzen medaille grijpt.