Lazio heeft voor de zevende keer in zijn clubgeschiedenis de Coppa Italia gepakt. De Romeinen waren in het Stadio Olimpico met 0-2 te sterk voor het Atalanta van Marten de Roon en Hans Hateboer. De doelpunten van het duel vielen in de laatste tien minuten, toen Sergej Milinkovic-Savic en Joaquín Correa trefzeker waren en Lazio zodoende de Italiaanse beker bezorgden.