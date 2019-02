AS Roma heeft dinsdagavond goede zaken gedaan tijdens de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen FC Porto in de achtste finales van de Champions League. I Giallorossi wonnen in eigen huis dankzij twee goals van Nicolò Zaniolo met 2-1 van de bezoekers uit Portugal en kunnen de klus over drie weken afmaken in het Estádio do Dragão.