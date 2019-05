AS Roma heeft zaterdag geen fout gemaakt in de strijd om Champions League-voetbal. I Giallorossi waren dankzij een treffer van Edin Dzeko met 1-0 te Lees verder

Matteo Politano wordt dit seizoen door Sassuolo uitgeleend aan Internazionale en is in het Giuseppe Meazza uitgegroeid tot een vaste waarde. In een exclusief interview Lees verder